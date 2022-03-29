Тетердинко обещает появиться на открытии двух новых детсадов в Горелово

Единоросс из Госдумы Александр Тетердинко, избранный от Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале, что процесс строительства долгожданных детских садов в Горелово пошел быстрее, чем за все последнее время. До конца года должен будет открыться садик на 140 мест, а до конца следующего - аналогичное учреждение, рассчитанное на 220 мест.

Несмотря на то, что муниципалитету сегодня не хватает пятнадцати детсадов, депутат констатирует, что за последние пятнадцать лет садик был построен только один.

Тетердинко 29 марта посетил места строительства двух будущих воспитательных учреждений вместе с главой МО "Горелово" Дмитрием Ивановым.

"Обязательно приеду на открытие, чтобы поздравить детей и их родителей с новосельем!", - пообещал единоросс.

Он также заверил, что будет добиваться от Смольного дальнейшего финансирования подобного строительства.