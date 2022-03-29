Петербургский журналист Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем

Во время освещения военной спецоперации РФ на Украине получил огнестрельное ранение в ногу петербургский журналист, спецкорреспондент "Известий" и канала "78" Родион Северьянов. Сообщается, что снайперская пуля прошла навылет и что ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Сайты обоих изданий отмечают, что Северьянов работает на Донбассе с первых дней спецоперации, начавшейся 24 февраля. Журналист освещал как события на фронте, так и происходящее в тылу. Накануне один из его сюжетов был посвящен передаче гуманитарной помощи мариупольцам.