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Новости 19:22

Смольный сформировал состав бюджетной комиссии

фото ЗакС политика Смольный сформировал состав бюджетной комиссии

Комитет финансов Петербурга подготовил проект постановления о составе и порядке работы бюджетной комиссии. Документ опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

В материалах к документу уточняется, что бюджетная комиссия создана для "комплексной экспертизы" поправок депутатов и фракций к проекту бюджета Петербурга и к проекту бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Проводить эту экспертизу будут с учетом заключения комфина в присутствии автора поправки, следует из документа. Там же уточняется, что в итоге бюджетная комиссия должна подготовить проект заключения губернатора на предложенные изменения. 

Согласно проекту постановления, возглавит комиссию губернатор Александр Беглов, а заместителем будет - вице-губернатор Алексей Корабельников. В состав комиссии вошли четыре депутата Законодательного собрания: Михаил Барышников, Валерий Гарнец, Александр Ржаненков (все от "Единой России") и Ирина Иванова (КПРФ).

Кроме них формировать бюджет будут председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, его заместитель Юлия Белоусова, врио главы комитета финансов Светлана Енилина, ее первый заместитель Татьяна Пигольц и врио руководителя ТФОМС Вадим Стожаров. Секретарем бюджетной комиссии планируют назначить начальницу управления прогнозирования и составления бюджета комфина Валентину Пуганову. 

Также в проекте постановления прописан порядок работы бюджетной комиссии. В нем сказано, что заседания проводит председатель, а при его отсутствии - заместитель председателя. Совещание правомочно, если на нем не менее половины членов комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины от присутствующих, а при равном количестве голосов - решающий голос у председателя. Он же назначает даты заседания. Всю необходимую для работы бюджетной комиссии документацию должен готовить комфин, следует из проекта постановления. 

Напомним, ранее спикер ЗакСа Александр Бельский отметил, что новая система с бюджетной комиссией сделает процесс формирования бюджета менее зрелищным, но более эффективным. Парламент будет принимать те поправки, которые одобрит губернатор, добавил Бельский.

София Саттарова


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