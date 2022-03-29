ВШЭ не стала продлевать контракт с петербургской преподавательницей, сотрудничающей с Transparency*

С преподавательницей Высшей школы экономики в Петербурге Аленой Вандышевой администрация вуза не стала заключать новый контракт, о чем та рассказала Telegram-каналу "Ротонда". Параллельно она сотрудничает с антикоррупционной организацией Transparency International*. По словам Вандышевой, проработавшей в вузе 16 лет, с руководством имелась предварительная договоренность о будущем дистанционном контракте, поскольку преподавательница уехала в Грузию. Однако в середине марта в заключении нового трудового договора петербурженке было отказано.

"Мои коллеги из департамента политологии предпринимали много усилий, вели переговоры, в том числе декан, за что я очень благодарна. Однако в руководстве сказали: "Нет, дистанционный контракт не будет заключён". Я не понимаю юридических оснований. Я знаю, что есть люди, находящиеся за границей, и с ними такой контракт заключается", - гласит ее рассказ.

Из-за своей аффилированности с Transparency* и ужесточающегося законодательства об иноагентах Вандышева в последнее время опасалась репрессий и переживала из-за сокращающихся в России свобод. Отметим, что аватарки Вандышевой в ее аккаунтах в социальных сетях содержат пацифистские лозунги.

*Внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента