РКН отправил русскоязычной "Википедии" повторное уведомление из-за статьи о спецоперации на Украине

Администрация русскоязычной "Википедии" сообщила о получении от Роскомнадзора второго предупреждения, касающегося статьи, которая посвящена военной спецоперации РФ на Украине.

Претензии ведомства связаны с тем, как характеризуются и истолковываются действия российских Вооруженных сил на территории соседнего государства, а также с приводимыми интернет-энциклопедией статистическими данными о спецоперации.

В случае, если материал останется без изменений, интернет-энциклопедии грозит блокировка. Руководство "Википедии", судя по появившемуся в марте объявлению на некоторых ее страницах, к блокировке готово, и предупреждает о ней читателей.