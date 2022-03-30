В Петербурге отпели священника, погибшего при обстреле в Белгородской области

В Петербурге простились с протоиереем Олегом Артемовым, сообщили 29 марта на сайте местной епархии. Священник погиб на 66-м году жизни в районе села Журавлевки в Белгородской области при обстреле со стороны Украины.

Отпевание состоялось в Спасо-Преображенском соборе, участие в нем принял епископ Кронштадтский Назарий вместе с главой Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями епископа Бронницкого Савватия и руководителем епархиального "военного" отдела архимандритом Алексием.

В своей речи епископ Савватий передал родным погибшего протоиерея соболезнования патриарха Кирилла. "[Артемов] в свое время возрождал казачество в Ставрополье, служил на атомных подводных лодках на Камчатке, совершил несколько походов, — произнес Савватий. — Он также служил здесь, в бывшей столице Российской империи, учил будущих офицеров, что они должны быть как родители по отношению к подчиненным. Он поехал с военнослужащими в свою последнюю командировку, где подвергся обстрелу и погиб с честью, как воин Христов, за свою паству".

Похороны состоялись на Серафимовском кладбище. Протоиерея посмертно наградили орденом Мужества.

Фото: Сайт Санкт-Петербургской митрополии