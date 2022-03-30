ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:22

В Петербурге отпели священника, погибшего при обстреле в Белгородской области

фото ЗакС политика В Петербурге отпели священника, погибшего при обстреле в Белгородской области

В Петербурге простились с протоиереем Олегом Артемовым, сообщили 29 марта на сайте местной епархии. Священник погиб на 66-м году жизни в районе села Журавлевки в Белгородской области при обстреле со стороны Украины.

Отпевание состоялось в Спасо-Преображенском соборе, участие в нем принял епископ Кронштадтский Назарий вместе с главой Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями епископа Бронницкого Савватия и руководителем епархиального "военного" отдела архимандритом Алексием.

В своей речи епископ Савватий передал родным погибшего протоиерея соболезнования патриарха Кирилла. "[Артемов] в свое время возрождал казачество в Ставрополье, служил на атомных подводных лодках на Камчатке, совершил несколько походов, — произнес Савватий. — Он также служил здесь, в бывшей столице Российской империи, учил будущих офицеров, что они должны быть как родители по отношению к подчиненным. Он поехал с военнослужащими в свою последнюю командировку, где подвергся обстрелу и погиб с честью, как воин Христов, за свою паству".

Похороны состоялись на Серафимовском кладбище. Протоиерея посмертно наградили орденом Мужества.

Фото: Сайт Санкт-Петербургской митрополии


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама