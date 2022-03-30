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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в южных и центральных регионах РФ

фото ЗакС политика Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в южных и центральных регионах РФ

Запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 часов по московскому времени 7 апреля, сообщается в среду в Telegram-канале Росавиации. Ограничение касается воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпании получили рекомендации задействовать альтернативные маршруты при доставке пассажиров, направляя рейсы в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Аэропорты прочих российских городов работают в обычном режиме, уточнили в Росавиации.

Ведомство ввело ограничения на перелеты в аэропорты южных и центральных регионов 24 февраля, в день начала "специальной военной операции" на Украине. С тех пор временный запрет неоднократно продлевался.

Фото: pixabay


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