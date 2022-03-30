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ГАТИ утвердила благоустройство двух тысяч объектов во втором квартаде 2022 года

фото ЗакС политика ГАТИ утвердила благоустройство двух тысяч объектов во втором квартаде 2022 года

Государственная административно-техническая инспекция утвердила оперативную адресную программу работ по благоустройству Петербурга во втором квартале 2022 года, сообщили 30 марта в городской администрации. Всего в программу вошли более двух тысяч объектов.

В частности, запланированы работы на 582 объектах комплексного благоустройства, в частности, в Мартыновском сквере и в Саду Серебряный пруд. Кроме того, в программу вошли 696 объектов, на которых заявлено выполнение работ Фондом капремонта, 417 адресов с запланированным переустройством инженерных сетей и 257 мест с дорожным ремонтом.

"Так, в начале агротехнического периода планируется отремонтировать проезжую часть на улице Дыбенко, проспекте Большевиков, Камышовой улице, Новороссийской улице, улице Маршала Казакова и улице Маршала Захарова", — сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.


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