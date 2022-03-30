Петербургские садоводы собрались выращивать овощи и фрукты на газонах

Глава Союза садоводов Петербурга и Ленобласти Василий Захарьящев предложил 29 марта перекопать городские газоны под "грядки победы", сообщила "Фонтанка". Попутно председатель организации рассказал об обращении к президенту, правительству и законодателям с просьбой помогать не только банкам и предпринимателям, но также и "огромной армии садоводов".

По подсчетам Захарьящева, в Петербурге и Ленобласти насчитывается около 620 тысяч садовых участков и еще 300 тысяч участков под личное подсобное хозяйство. "Миллион петербуржцев имеют земельные участки, — резюмировал глава Союза садоводов. — Это огромная потенция для выращивания овощей, фруктов, ягод. Это будет наша настоящая поддержка продовольственной программы. И сегодня появились первые отклики садоводов на то, чтобы газоны перекопать в "грядки победы". Этим самым мы укрепим нашу продовольственную безопасность".

Какие именно культуры собрались садоводы выращивать на городских газонах, Захарьящев не уточнил. Во время блокады Ленинграда на Исаакиевской площади выращивали капусту, а на площади Декабристов (ныне Сенатской) имелись грядки с картофелем. Капусту, свеклу, морковь и другие культуры выращивали в Летнем саду.