ЗакС убрал из закона о местном самоуправлении пункт о призывных комиссиях

Законодательное собрание Петербурга 30 марта утвердило в первом чтении поправку в городской закон о местном самоуправлении. Согласно документу, из вопросов местного значения будет убрано участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципалитета.

Соавтор инициативы, председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия") отметил, что принятие инициативы было необходимо в связи с решением Верховного суда. Суд ранее установил, что данное полномочие противоречит федеральному законодательству.

В тексте определения по обращению жителя МО "Светлановское" Юрия Вахрушева пункт закона Петербурга об организации местного самоуправления, в котором говорится об участии в призывных комиссиях, признается недействительным. Однако там же отмечено, что участие местной администрации в лице своего представителя в составе комиссий по постановке граждан на воинский учет, создаваемых в муниципалитетах, предусмотрено федеральным законодательством.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский спросил, почему исправляя перечень вопросов местного значения, нельзя сразу же включить участие петербургских муниципалов в призывных комиссиях в число государственных полномочий органов местного самоуправления. Беликов ответил, что это может быть сделано, но позже. Работа будет осуществляться в связи с приоритетностью задач, отметил председатель комитета по законодательству.

Сергей Еремеев