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Новости 11:19

Суд в Петербурге признал запрещенной информацию на четырех сайтах

фото ЗакС политика Суд в Петербурге признал запрещенной информацию на четырех сайтах

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил требование военной прокуратуры о признании запрещенной информации, размещенной на четырех интернет-сайтах, сообщила 30 марта объединенная пресс-служба судов.

Проведенный военным прокурором мониторинг ресурсов выявил наличие на них сведений о потерях российских военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на Украине. В частности, речь идет об их именах и персональных данных.

По факту проверки был составлен акт осмотра с приложенными к нему скриншотами страниц. Из последних следовало, что "прокурору в ходе проверки не удалось установить информацию о владельцах сайтов", уточнила судебная пресс-служба.

Сведения о потерях личного состава ВС РФ относятся к государственной тайне. Суд требование истца удовлетворил.


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