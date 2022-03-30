Смольный представил логотип празднования 319-летия Петербурга

Комитет по культуре продемонстрировал официальный логотип, разработанный к празднованию 319-го Дня города, которое состоится 27 мая. Представленное изображение связано со скульптурами и архитектурными доминантами Петербурга и с историческими шрифтами.

"319 лет — не круглая дата, но в год юбилея Петра Великого мы решили представить символ, который свяжет события празднования и в центральной части, и в удалённых районах. Логотип смогут использовать все организаторы праздничных событий ко Дню города и другие институции, которые решат присоединиться к общему для всего Петербурга празднику", — уточнил глава комитета Федор Болтин на своей странице во "ВКонтакте".

Основой для логотипа послужил Медный всадник, поскольку в 2022 году Россия празднует 350-летие со дня рождения императора Петра I. Также изображение содержит шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах с 1854 года.

Автором проекта стал Дмитрий Терехов, дизайнер Института культурных программ Комитета по культуре.

Фото: Страница Федора Болтина во "ВКонтакте"