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Новости 11:50

Из-за недоступности бумаги Милонов хочет разрешить студентам сдавать дипломы в электронном виде

фото ЗакС политика Из-за недоступности бумаги Милонов хочет разрешить студентам сдавать дипломы в электронном виде

Депутат Госдумы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов озаботился такими последствиями международных санкций, как дефицит и подорожание офисной бумаги. По его мнению, это обстоятельство весьма болезненно может сказаться на повседневной жизни студентов, которые должны писать многостраничные дипломы, печатая их со все новыми и новыми правками. Парламентарий обозначил проблему в своем обращении к министру образования и науки Валерию Фалькову.

"Прошу вас рассмотреть возможность допущения сдачи дипломных работ студентами вузов и иных учебных заведений в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Если эксперимент окажется успешным, прошу вас внедрить такую практику на постоянной основе", - говорится в письме Милонова.

При этом единоросс выражает уверенность, что нехватку офисной бумаги на отечественном рынке удастся победить в самом ближайшем будущем.

Сегодня цена за пачку бумаги А4 толщиной в 250 листов поднялась в среднем до двух тысяч рублей. Эксперты объясняют произошедшее нарушением логистических цепочек, вызванных санкциями, которые ввели против РФ из-за ее военной спецоперации на Украине.


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