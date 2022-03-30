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Новости 11:55

Омбудсмен Петербурга отметила большое количество самоубийств

фото ЗакС политика Омбудсмен Петербурга отметила большое количество самоубийств

В первом квартале 2021 года в Петербурге было совершено 75 самоубийств, во втором — 97, в третьем — 116, рассказала депутатам ЗакСа региональный омбудсмен Светлана Агапитова во время выступления в Мариинском дворце 30 марта.

Уполномоченная отметила, что наиболее резкий рост количества суицидов выявлен среди пожилых людей в возрасте 60-65 лет. Она связала это "с психологическими последствиями пандемии".

По данным Агапитовой, рождаемость в городе уменьшилась на 3%, а смертность увеличилась на 19%. Естественная убыль населения при этом выросла на 14 тысяч человек.

Сергей Еремеев


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