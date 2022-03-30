Власти Петербурга намерены помочь с переквалификацией 10 тысячам горожан

Смольный собирается оказать поддержку в переквалификации 10 тысячам петербуржцев, сообщило 29 марта ТАСС со ссылкой на главу городского комитета по по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко. Как сообщил чиновник, средства на это планируют привлечь из федерального бюджета и из резервного фонда Петербурга.

По словам Чернейко, в настоящее время власти города оформляют соглашения с Рострудом для получения федеральных средств. Объем денег он охарактеризовал как "очень большой", но называть итоговую сумму на переподготовку горожан не стал.

При этом Чернейко уточнил, что не уверен в том, что получится использовать в этом году все запрашиваемые средства. "Не потому, что мы будем плохо работать, а потому, что я не уверен, что будет такой спрос", — объяснил чиновник.

Всего по состоянию на 11 марта в Петербурге насчитывалось 16 374 официально зарегистрированных безработных, отметило ТАСС. Это на 8 094 человека меньше, чем в начале 2022 года.