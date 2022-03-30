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Новости 12:19

Клиенты "Яндекс.Еды" подали коллективный иск из-за утечки личных данных

фото ЗакС политика Клиенты "Яндекс.Еды" подали коллективный иск из-за утечки личных данных

В Замоскворецкий районный суд столицы подали коллективный иск клиенты сервиса доставки "Яндекс.Еда", в котором на сегодняшний день фигурируют 33 фамилии, сообщают "Ведомости". Заявители недовольны обнародованием их персональных данных в интернете, об утечке которых сама компания сигнализировала в начале марта. Произошедшее тогда администрация "Яндекс.Еды" объяснила недобросовестностью одного из сотрудников.

В результате в интернете был несколько дней доступен общедоступен целый сайт с базой данных пользователей сервиса, содержавшей ФИО, адрес, телефон и историю заказов того или иного человека. В течение марта сайт заблокировали, а Роскомнадзор составил на "Яндекс.Еду" протокол по ст. 13.11 КоАП.

Участники коллективного иска требуют взыскать с компании по 100 тысяч рублей в пользу каждого из них.


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