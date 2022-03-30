Впервые почти за полвека в Петербурге в конце марта фиксируют минусовую температуру

Главный петербургский синоптик Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале о своеобразном достижении, которым будет отмечен вторник 29 марта 2022 года. В городе в этот день зафиксировали температуру -1,6 градуса, тогда как ниже нуля 29 марта она не опускалась в течение последних сорока пяти лет. В 1977 году было еще холоднее: -4,6 градуса.

"Да, сейчас теплый период, поэтому дневные отрицательные температуры в конце марта бывают не часто. Но были и более холодные дни в более ранние годы", - добавил специалист.

За всю историю наблюдений самым холодным 29 марта выдалось в 1952 году, когда термометры показывали -8,9 градуса.

Между тем, как отмечает в своих аккаунтах в социальных сетях главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в среду 30 марта на петербургскую погоду главным образом влияет "тыловая часть постепенно теряющего силы циклона".