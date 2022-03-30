ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:53

Впервые почти за полвека в Петербурге в конце марта фиксируют минусовую температуру

фото ЗакС политика Впервые почти за полвека в Петербурге в конце марта фиксируют минусовую температуру

Главный петербургский синоптик Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале о своеобразном достижении, которым будет отмечен вторник 29 марта 2022 года. В городе в этот день зафиксировали температуру -1,6 градуса, тогда как ниже нуля 29 марта она не опускалась в течение последних сорока пяти лет. В 1977 году было еще холоднее: -4,6 градуса.

"Да, сейчас теплый период, поэтому дневные отрицательные температуры в конце марта бывают не часто. Но были и более холодные дни в более ранние годы", - добавил специалист.

За всю историю наблюдений самым холодным 29 марта выдалось в 1952 году, когда термометры показывали -8,9 градуса.

Между тем, как отмечает в своих аккаунтах в социальных сетях главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в среду 30 марта на петербургскую погоду главным образом влияет "тыловая часть постепенно теряющего силы циклона".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама