Смольный потратит 1,3 миллиона рублей на развитие культуры чтения

Правительство Петербурга выделит средства на развитие культуры чтения, сообщила 30 марта пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова. Всего в 2022 году город переведет 1,3 миллиона рублей на проекты по популяризации литературы, поддержку и развитие местных литературных традиций и прочее.

Субсидии поступят на выполнение разнообразных социально значимых проектов. В частности, предполагается распространять книги петербургских писателей, привлекать внимание к местной истории и повышать спрос на печатную продукцию.

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