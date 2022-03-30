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Новости 14:04

Смольный потратит 1,3 миллиона рублей на развитие культуры чтения

фото ЗакС политика Смольный потратит 1,3 миллиона рублей на развитие культуры чтения

Правительство Петербурга выделит средства на развитие культуры чтения, сообщила 30 марта пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова. Всего в 2022 году город переведет 1,3 миллиона рублей на проекты по популяризации литературы, поддержку и развитие местных литературных традиций и прочее.

Субсидии поступят на выполнение разнообразных социально значимых проектов. В частности, предполагается распространять книги петербургских писателей, привлекать внимание к местной истории и повышать спрос на печатную продукцию.

Фото: pixabay


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