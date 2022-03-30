Сбербанк отменил уже одобренные ипотечные кредиты

Сбербанк отменил ранее одобренные ипотечные заявки, договора по которым не были подписаны до 30 марта включительно, сообщил в среду "Коммерсантъ". Несостоявшиеся заемщики могут повторно подать заявку на кредит, но в этом случае ставка будет в два раза выше предыдущей.

Как пишет издание, в соцсетях и на финансовых форумах стали распространяться жалобы клиентов Сбербанка из-за полученных 28-29 марта извещений об отмене ранее одобренных ипотечных сделок. При этом нередко информация об отмене исходила непосредственно от менеджеров кредитной организации, что говорит о том, что причина коренится не в технической ошибке.

"Уже одобренные заявки со сроком подписания кредитного договора, судя по отзывам клиентов, до 26 апреля в основном по ставке 9,8 % годовых обнулены банком в одностороннем порядке. Гражданам предложено подать заявки на новых условиях. Сейчас ставки по ипотеке на вторичное жилье в Сбербанке — от 19 % годовых", — уточнил "Коммерсантъ".

У многих клиентов сроки подписания сделок были назначены на 30 марта или следующие за датой дни. У этих людей уже были оформлены страховые договоры, проведена оценка недвижимости, а часть еще и оплатила услуги риэлторов, так что сумма расходов может исчисляться сотнями тысяч рублей. Утром 30 марта стало известно, что сделки проведут лишь тем, у кого подписание было намечено на 29 и 30 марта, а прочим придется проходить процедуру оформления заново и на изменившихся условиях.

В Сбербанке подтвердили информацию об отмене ранее одобренных кредитов, уточнив, что с 1 марта организация изменила ставки. Вплоть до 30 марта организация продолжала выдачу кредитов на ранее одобренных условиях, "помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости". Однако тем, кто не успел выйти на сделку до 30 марта, действительно придется теперь "подавать новую заявку на ипотеку и получать положительное решение".

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