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Новости 14:48

Сбербанк отменил уже одобренные ипотечные кредиты

фото ЗакС политика Сбербанк отменил уже одобренные ипотечные кредиты

Сбербанк отменил ранее одобренные ипотечные заявки, договора по которым не были подписаны до 30 марта включительно, сообщил в среду "Коммерсантъ". Несостоявшиеся заемщики могут повторно подать заявку на кредит, но в этом случае ставка будет в два раза выше предыдущей.

Как пишет издание, в соцсетях и на финансовых форумах стали распространяться жалобы клиентов Сбербанка из-за полученных 28-29 марта извещений об отмене ранее одобренных ипотечных сделок. При этом нередко информация об отмене исходила непосредственно от менеджеров кредитной организации, что говорит о том, что причина коренится не в технической ошибке.

"Уже одобренные заявки со сроком подписания кредитного договора, судя по отзывам клиентов, до 26 апреля в основном по ставке 9,8 % годовых обнулены банком в одностороннем порядке. Гражданам предложено подать заявки на новых условиях. Сейчас ставки по ипотеке на вторичное жилье в Сбербанке — от 19 % годовых", — уточнил "Коммерсантъ".

У многих клиентов сроки подписания сделок были назначены на 30 марта или следующие за датой дни. У этих людей уже были оформлены страховые договоры, проведена оценка недвижимости, а часть еще и оплатила услуги риэлторов, так что сумма расходов может исчисляться сотнями тысяч рублей. Утром 30 марта стало известно, что сделки проведут лишь тем, у кого подписание было намечено на 29 и 30 марта, а прочим придется проходить процедуру оформления заново и на изменившихся условиях.

В Сбербанке подтвердили информацию об отмене ранее одобренных кредитов, уточнив, что с 1 марта организация изменила ставки. Вплоть до 30 марта организация продолжала выдачу кредитов на ранее одобренных условиях, "помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости". Однако тем, кто не успел выйти на сделку до 30 марта, действительно придется теперь "подавать новую заявку на ипотеку и получать положительное решение".

Фото: pixabay


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