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Новости 14:45

ЗакС объявил благодарность бывшему депутату Ваймеру

фото ЗакС политика ЗакС объявил благодарность бывшему депутату Ваймеру

Почетный житель города Сестрорецка Александр Ваймер получит благодарность от Законодательного собрания Петербурга, в прошлом созыве которого он работал. Соответствующее решение ЗакС принял на заседании 30 марта.

— Это уважаемый многими из нас человек, — высказался о Ваймере председатель Счетной комиссии ЗакСа Константин Чебыкин ("Единая Россия").

Однако один парламентарий предпочел проголосовать против объявления благодарности. Поскольку голосование велось по персональному вопросу, имя этого народного избранника останется неизвестным.

Ваймер был депутатом ЗакСа от "Единой России" с 2016 по 2021 год. До этого в течение четырех созывов заседал в местном совете Сестрорецка.

Сергей Еремеев


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