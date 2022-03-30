Франция возобновляет выдачу россиянам туристических виз

Франция с 1 апреля открывает прием заявок от россиян на получение визы, в том числе туристической. Об этом говорится на сайте ее генерального консульства в Москве.

Вместе с тем, с начала второго месяца весны для въезда в страну ее гостям не нужно будет соблюдать каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом, включая наличие сертификата о прохождении вакцинации. Для оформления визы во Францию в России действуют 18 визовых центров.

"Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе", - добавляют в генконсульстве.

Отметим, что Франция присоединилась к европейским санкциям, введенным в отношении РФ из-за военной спецоперации на Украине.