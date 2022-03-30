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Новости 16:28

"Прекрасная линейка и для женщин, и для мужчин": Белоруссия готова расширить ассортимент одежды в Петербурге

фото ЗакС политика "Прекрасная линейка и для женщин, и для мужчин": Белоруссия готова расширить ассортимент одежды в Петербурге

На бизнес-форуме "Беларусь - Санкт-Петербург: взгляд в будущее" замглавы Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин заявил о готовности производителей одежды из своей страны увеличить присутствие на петербургском рынке. Чиновник уверен, что качество продукции к этому располагает, упомянув заодно и продукты питания.

"Это как раз готовые товары. В сфере одежды у нас прекрасная линейка и для женщин, и для мужчин. В сфере продовольственной безопасности мы также готовы поставлять сыры, молоко, мясо, колбасы и многое другое как для Петербурга, так и для России - это целый спектр качественной пищевой продукции", - приводит его слова ТАСС.

Мелешкин не готов ждать полгода и утверждает, что его коллегам осталось только договориться с петербургскими торговыми сетями.

"Ценовой фактор тоже станет предметом договоренностей", - предупредил белорусский делегат.

Напомним, что из-за военной спецоперации на Украине российский рынок и петербургские торговые центры стали покидать популярные западные бренды одежды. Накануне закрылись магазины Reserved, ранее аналогичным образом поступили H&M, Zara и Bershka. Приостановила работу в России также японская розничная сеть одежды Uniqlo.


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