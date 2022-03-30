Советника самарского губернатора уволили из-за одобрения интервью с Зеленским

Советник губернатора Самарской области по IT-проектам Денис Кортунов лишился своей должности после того, как разместил на своей странице в социальной сети видеозапись большого интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило региональное издание "СитиТрафик". Свой пост со ссылкой на видео Кортунов сопроводил одобрительным комментарием.

"Сегодняшняя ситуация показала ряд людей – известных и профессиональных – с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона", - рассказали изданию в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что в день выхода нашумевшего интервью украинского президента Роскомнадзор выступил с предостережениями в адрес СМИ. Журналистам пригрозили ответственностью за публикацию материалов, созданных на основе беседы с Зеленским.