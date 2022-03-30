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Новости 17:29

Дом-памятник в Кронштадте собираются снять с государственной охраны

фото ЗакС политика Дом-памятник в Кронштадте собираются снять с государственной охраны

В центре Кронштадта дом 19 по Петровской улице рискует лишиться статуса выявленного памятника и, соответственно, государственной охраны, сообщает строительное издание "Канонер". Виной тому - инициированная КГИОП экспертиза, проведенная специалистом Яном Губиным, давним партнером комитета.

Автор экспертизы установил, что архитектура здания, в нынешнем своем виде восходящая к рубежу XIX-XX веков, не представляет собой культурной ценности и является "типовой и лапидарной" в ансамбле "утилитарной застройки".

Издание отмечает, что эксперт уже не раз в своих изысканиях делал подобные заключения. В случае же с домом на Петровской улице он вдобавок не смог обозначить точное время постройки выявленного памятника. Несмотря на это, в тексте делается вывод об утрате к сегодняшнему дню жилым зданием "критериев подлинности".


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