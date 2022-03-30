С началом апреля в Петербурге стартует генуборка

Генеральная уборка в Петербурге начнется 1 апреля и продлится в течение тридцати дней, рассказали 30 марта в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия. За месяц районным администрациям, дорожным и садово-парковым предприятиям и органам госвласти предстоит очистить 280 миллионов квадратных метров.

В частности, специалисты будут промывать фасады жилых зданий, отремонтируют оборудование детских и спортивных площадок, уберут несанкционированные свалки, очистят покрытие дорог и площадей, уберут придорожные обочины, парковки и заездные карманы. Корни деревьев промоют, сами растения подкормят. С середины месяца, если погода позволит, садовники займутся посадками кустарников и деревьев, а к концу апреля приступят к украшению города цветами.

Общегородской субботник в этом году запланирован на 30 апреля.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга