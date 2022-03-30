Кремль раздаст миллиард рублей деятелям культуры, попавшим под санкции

Президентский фонд культурных инициатив выделит около одного миллиарда рублей на поддержку попавших под зарубежные санкции деятелей культуры, рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он объявил, что те якобы рвутся выступать перед участниками спецоперации на Украине, но Минобороны выступает против, поскольку это небезопасно.

"Нужно поддержать творческие коллективы, на которые есть попытка оказывать давление, <...> принято решение выделить 1 млрд рублей", — заявил Кириенко. Как передает слова чиновника "Интерфакс", средства пойдут "на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления".

Попутно первый замглавы АП назвал вакханалией попытки "отменить российскую культуру", сообщило ТАСС. "Попытка давления на российских деятелей культуры <...> — это, к сожалению, реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся", — промолвил Кириенко и сообщил об "огромном количестве" российских деятелей культуры, "которые готовы отказаться от любых контрактов, сумм, но не готовы отказаться от преданности своей стране".

"У нас сегодня и Минобороны, и Минкультуры РФ сдерживают огромное количество заявок от выдающихся российских деятелей культуры, которые рвутся выступать в действующие части, которые находятся сегодня в режиме выполнения специальной военной операции. Их останавливает Министерство обороны РФ, говоря о том, что это небезопасно", — также поведал Кириенко. Имена патриотических деятелей он называть не стал.