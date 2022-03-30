Таможенники не пропустили в Финляндию десятки тонн импортного оборудования

Сотрудники Выборгской таможни пресекли 30 марта попытку вывоза из России зарубежной техники и товаров, ссылаясь на утвержденный в начале месяца правительственный запрет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На пропускном пункте на границе с Финляндией было остановлено перемещение в соседнюю страну, в частности, свыше двух тонн холодильного оборудования, свыше 19 тонн электродов, около пяти тонн пневмоцилиндров.

"[Запрет] позволяет сохранить внутри страны инфраструктуру для заводов и производств, чтобы сберечь рабочие места, предотвратить возникновение дефицита товаров и оборудования длительного использования, которые не сразу можно заменить российскими аналогами", - прокомментировал событие начальник Выборгской таможни Алексей Урванцев.

Всего в постановлении кабмина от 9 марта перечисляются более 200 различных видов товаров, которые под предлогом усиления санкционного давления на Россию не позволяется вывозить за границу. В их числе - транспортные средства, медоборудование, телекоммуникационная и сельскохозяйственная техника, некоторые виды электротоваров.