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Новости 19:09

"Чаяние народа": Президент Южной Осетии заявил о желании войти в состав России

фото ЗакС политика "Чаяние народа": Президент Южной Осетии заявил о желании войти в состав России

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступил с обращением, в котором заявил о стремлении сделать все возможное для скорейшего вхождения в состав России. По его словам, в настоящее время его республика переживает "переломный момент", важный для всего так называемого русского мира.

"Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины – России", - приводится его заявление на сайте "Единой России".

Напомним, что как отдельное непризнанное государство Южная Осетия существует с августа 2008 года, когда между Россией и Грузией в течение трех дней велись активные боевые действия. Одновременно с ней о своем суверенитете объявила Абхазия.


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