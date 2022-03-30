За неделю в России подорожали все продукты, кроме огурцов и помидоров

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 19 по 25 марта. Рост цен на товары всех типов составил 1,16% в сравнении с предыдущей неделей и 6,6% в сравнении с началом марта.

Из продовольственных продуктов наибольший рост в розничной цене показали: лук (+18,28%), капуста (+15,93%), морковь (+11,48%), свекла (+9,45%), сахар (+6,47%), соль (+4,25%), картофель (+4,1%), яблоки (+3,71%), шоколадные конфеты (+3,51%), рис (+3,43%). В целом, за неделю подорожали все продукты питания, кроме огурцов (-7,22%) и помидоров (-0,72%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали прокладки (+6,21%), стиральный порошок (+5,29%), хозяйственное мыло (+4,55%).