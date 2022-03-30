В Пскове хотят отказаться от системы городского двоевластия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел 30 марта встречу с фракцией единороссов в региональном собрании депутатов, посвященную организации власти в Пскове. В настоящее время система управления городом выглядит как "муниципальное двоевластие": главой города называют председателя выборной городской думы, а главу администрации назначают. Губернатор, как пишет "Псковская лента новостей", хочет отказаться от этой модели, передав всю полноту власти главе администрации. Предполагается, что она и будет в дальнейшем единственным главой города (мэром).

"Предлагаем, чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации. Это позволит оперативно принимать необходимые решения и в полней мере нести весь груз ответственности за них. Спрос будет соответствующий", - произнес Ведерников во время заседания, не встретив возражений.

Спикер областного парламента Александр Котов отметил, что здравое с его точки зрения предложение не несет в себе "политического оттенка". Депутатам Псковского областного собрания предстоит рассмотреть инициативу на ближайших заседаниях.