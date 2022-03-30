Депутат Барышников хочет сохранить старинный дуб, увековеченный художником Шишкиным

Жалобы жителей Петродворцового района, взволновавшихся слухами о возможной вырубке старинного дуба в Мордвиновке, побудили депутата ЗакСа Михаила Барышникова разобраться в ситуации. Как сообщает пресс-служба петербургского парламента, единоросс связался с садово-парковым предприятием "Флора" и узнал, что многовековое дерево небезопасно для прохожих. Спилить дуб, запечатленный на полотнах Ивана Шишкина, собирались в течение ближайших двух недель. С таким развитием событий Барышников не согласился.

"Надеюсь, специалисты найдут возможность сохранить историческое дерево без потенциальной угрозы для горожан", - приводится его реплика.

Совместными усилиями с руководством "Флоры" ему удалось направить обращение в комитет по благоустройству, сотрудники которого, возможно, изменят решение. Уже известно, что для обсуждения судьбы дуба соберется отдельная комиссия.

Несколько черешчатых дубов стоят по обе стороны от улицы Немкова. Классик отечественной живописи Шишкин изобразил их на четырех картинах.