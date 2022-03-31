ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:47

Юридический форум состоится в Петербурге в конце июня

фото ЗакС политика Юридический форум состоится в Петербурге в конце июня

Власти Петербурга намерены провести X Международный юридический форум в офлайн-формате впервые за два года, следует из опубликованного 31 марта сообщения администрации губернатора Александра Беглова. Мероприятие состоится в промежутке между 29 июня и 1 июля.

Как сообщили в пресс-службе градоначальника, первое заседание оргкомитета по подготовке форума состоялось в Москве под руководством главы Минюста Константина Чуйченко. Участники обсудили организационные вопросы, деловую программу, площадку мероприятия и условия участия в форуме, а также сформировали рабочие группы оргкомитета.

Площадкой события станет КВЦ "Экспофорум". Главной его темой в этом году станут вопросы, связанные "с трансформацией права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений", поведал глава Минюста.

"Сейчас разрабатывается план подготовки к этому значимому событию. В него войдут, в том числе, мероприятия по транспортному обеспечению, подготовке гостиничной инфраструктуры, культурная программа. Особое внимание будет уделено эпидемиологической безопасности участников", — в свою очередь, сообщил Беглов.

Юридический форум был учрежден в 2011 году, он проводится при поддержке президента и Министерства юстиции. Предыдущие два раза мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама