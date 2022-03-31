Бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на чай и кофе

"Руспродсоюз" обратился на прошлой неделе в Минэкономразвития с предложением отменить ввозные пошлины на товары, которые не производятся в России, сообщили 31 марта "Известия". В частности, речь идет о чае и кофе, а также о тропических фруктах, уточнило издание.

Кроме того, в список также попали сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование и прочие товары. В "Руспродсоюзе" выразили мнение, что отмена пошлин позволит уменьшить себестоимость продукции.

В своем комментарии "Известиям" зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов назвал чайно-кофейную отрасль "одной из наиболее зависимых от импортной продукции", поскольку практически всё сырье и ингредиенты для нее поступают в Россию из-за рубежа. Нынешние сложности в логистике и с привлечением кредитов негативно сказываются на производстве кофе и чая, посетовал он.

В целом размер ввозных пошлин на товары колеблется в России от 5 до 15 %. Так, импортеры бананов, апельсинов и фиников платят по 5 %, а пошлина за ввоз чая пошлина может достигать 12, 5 %.

Фото: pixabay