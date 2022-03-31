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Новости 12:20

"Ситимобил" прекратит работу в середине апреля

фото ЗакС политика "Ситимобил" прекратит работу в середине апреля

Агрегатор такси "Ситимобил" остановит свою деятельность 15 апреля, сообщил в четверг РБК со ссылкой на пресс-службу компании. До назначенной даты приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, а также для аренды самокатов, заверили в компании.

Компания обещает полностью выполнить обязательства перед сотрудниками и партнерами. После ухода с рынка "Ситимобила" продолжат свою работу каршеринг Ситидрайв и сервис по аренде самокатов Urent.

О грядущем прекращении работы "Ситимобила" стало известно 11 марта. По данным СМИ, владеющая сервисом компания VK подумывала о его закрытии еще до начала спецоперации на Украине. Агрегатор такси работал в России с 2007 года.

Фото: «Ситимобил» в Telegram


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