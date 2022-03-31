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Новости 12:53

"Справедливая Россия - За правду" внесла в ГД законопроект о ЧВК

фото ЗакС политика "Справедливая Россия - За правду" внесла в ГД законопроект о ЧВК

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов известил о внесении на рассмотрение Государственной думы инициативы эсеров о частных военных компаниях (ЧВК). Заявление политик сделал на просторах заблокированного в РФ Twitter.

"Сегодня мы видим, как бойцы частных военных компаний помогают выполнять государственную задачу на территории Украины. Значит, должны быть формы их легализации, регулирования и помощи", — рассказал о задумке Миронов.

Справедливоросс уточнил, что кроме своих основных обязанностей в случае легитимизации ЧВК её бойцы, по мнению политика, смогут принимать участие в защите прав и свобод россиян за рубежом, а также отстаивать национальные интересы РФ, охранять российских предпринимателей, ведущих бизнес за границей, и, наконец, снижать уровень террористических угроз.

Уточним, что эсеры уже пробовали "узаконить" ЧВК в 2018 году, однако тогда инициатива не была одобрена правительством, так как некоторые положения законопроекта напрямую противоречили Конституции РФ.


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