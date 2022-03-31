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Новости 13:23

FIFA решила не приостанавливать членство России в организации

фото ЗакС политика FIFA решила не приостанавливать членство России в организации

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о приостановке членства Пакистана, Зимбабве и Кении в организации: России в перечне упразднённых нет, пишет Regnum. Решение было озвучено в ходе 72-го конгресса FIFA, который состоялся 31 марта в Катаре.

В заседании организации принимала участие делегация Российского футбольного союза (РФС) под руководством её генсекретаря Александра Алаева.

Не так давно на фоне "спецоперации" на Украине появилась информация о возможном исключении РФ из FIFA.

Следует напомнить, что из-за событий на Украине FIFA и UEFA ранее отстранили отечественные сборные и клубы от участия в международных футбольных турнирах.


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