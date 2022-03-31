Под петицией с требованием к чиновникам оставить школы в покое за 5 дней подписались 30 тысяч человек

Профсоюз "Учитель" создал петицию с обращением к Министерству просвещения России с предложением издать приказ, который бы ограничил участие педагогов в мероприятиях, напрямую не связанных с учебным процессом. За первые пять дней свои подписи под текстом поставили более 30 тысяч человек.

"Школа стала площадкой, которую различные структуры используют для реализации своих интересов, весьма условно связанных с образовательным процессом", - говорится в петиции.

В профсоюзе считают, что педагогам сложно планировать и реализовывать свои цели, когда со стороны администрации школы, региональных и муниципальных властей, институтов повышения квалификации и иных организаций регулярно приходят запросы на участие школы в том или ином проекте.

"Учитель" предложил министерству определить органы власти и учреждения, которые могут требовать от школы организации или участия в том или ином мероприятии. Уведомлять о таких мероприятиях должны заблаговременно, до начала учебного года. Все прочие виды активности должны считаться добровольными, считают в профсоюзе.

"Воспитательный процесс теперь идет по разнарядке. Темы классных часов все время навязываются, при этом от классных руководителей по-прежнему требуют написание плана воспитательной работы. Ни один чиновник не посчитал, сколько времени нужно, чтобы выполнить то, что он же и приказывает выполнить", - цитирует профсоюз учителя русского языка Анну Инютину.

Авторы петиции призвали педагогов до издания приказа министерства отказываться от участия в мероприятиях, которые не предусмотрены должностными обязанностями, и требовать от администраций школ изданий приказов о привлечении к тому или иному виду активности.

Сергей Еремеев, фото из архива профсоюза "Учитель"