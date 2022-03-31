Организаторы ПМЭФ-2022 ожидают на форуме представителей Украины, США и Палестины

Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году предварительно подтвердили представители 69 стран и территорий, сообщили организаторы мероприятия на сайте ПМЭФ.

Среди ожидаемых гостей — граждане Украины, США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов. Помимо общепризнанных государств участвовать в форуме будут представители Палестины (автономия в составе Израиля) и Гонконга (специальный административный район Китая). О своем присутствии уведомили делегаты из нескольких экзотических государств, таких как Белиз, ЦАР, Мавритания и Буркина-Фасо.

"Динамика по подтверждениям участия в форуме сегодня полностью сопоставима с прошлым 2021 годом", - заявил советник президента России, ответственный секретарь проведения ПМЭФ-2022 Антон Кобяков.

Форум состоится 15–18 июня. Мероприятие состоится в 25-й раз.