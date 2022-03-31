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Новости 17:50

Таможенники сообщают о выросших очередях на границе Ивангорода и Эстонии

фото ЗакС политика Таможенники сообщают о выросших очередях на границе Ивангорода и Эстонии

Начиная с февраля текущего года на границе Ивангорода и Эстонии существенно увеличились автомобильные очереди, информирует пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В основном в пробках проводят досуг водители грузовых фур, вывозящих товары из РФ, в связи с чем таможенный пост МАПП Ивангород открыл выпуск сверх проектной пропускной способности, однако "эта работа ограничена пропускной способностью пункта пропуска сопредельной стороны".

Как итог, автомобили вынуждены стоять на мосту через реку, застряв между Ивангородом и Нарвой.

Кингисеппские таможенники рекомендуют перевозчикам учитывать информацию о ситуации в пунктах пропуска при планировании своих будущих маршрутов.


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