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Новости 18:05

Жители ЖК в Люберцах часами слушают патриотические передачи по громкоговорителю, установленному на этажах

фото ЗакС политика Жители ЖК в Люберцах часами слушают патриотические передачи по громкоговорителю, установленному на этажах

Управляющая компания установила на этажах ЖК "Самолёт" в подмосковных Люберцах громкоговорители, которые часами на высокой громкости транслируют эфир радио "России", пожаловалась местная жительница телеграм-каналу "Осторожно, новости".

Она рассказала, что в эфире часто звучат информационные сводки о "спецоперации" на Украине, играет музыка.

Поделившаяся с журналистами видеозаписью девушка сообщила, что сегодня, 31 марта, колонки ретранслируют радионовости на протяжении уже четырёх часов. Каким образом их можно "деактивировать", местные обитатели не понимают.

"УК никак не реагирует", - говорит автор видео.

В самой управляющей компании в ответ на запрос журналистов заявили, что это "проверка пожарной сигнализации".


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