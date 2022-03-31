Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся в социальной поддержке семьям с детьми от 8 до 17 лет. Документ опубликован 31 марта на официальном портале правовой информации.

"Постановляю установить с 1 апреля 2022 г. ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации", — говорится в тексте указа. Выплаты будут распределяться среди постоянно проживающих на территории РФ граждан.

Сегодня же Путин распорядился о запуске программы, позволяющей частично компенсировать стоимость авиабилетов на внутренних рейсах. "Прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили, — программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах", — цитирует президента ТАСС. Уточняется, что мера коснется перелетов, запланированных в период с апреля по октябрь 2022 года.

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