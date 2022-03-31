Теплоэнергетики перевели последнюю крупную мазутную котельную на газ

Четвертая Кировская котельная на Двинской улице перешла с работы на мазутном топливе на природный газ, сообщили 31 марта в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля. Построенное в 1960 году сооружение обеспечивает теплом и горячей водой в общей сложности 14,5 тысячи петербуржцев, детский сад и семь учебных заведений.

Реконструкция объекта началась в 2020 году, новое оборудование было в основном произведено на предприятиях Москвы и Петербурга, сообщили в Смольном. Мощность обновленной котельной составила 51,72 Гкал/час.

"Котельная на Двинской — последний крупный источник города, который работал на мазуте. <...> Газификация избавила квартал от образующихся при сгорании мазута остатков сажи, мазутной золы и других вредных выбросов продуктов сгорания топлива", — высказался Дрегваль.

Как сообщили в Смольном, обновленная котельная станет крупнейшей в городе, благодаря автоматизации процессов работающей без постоянного присутствия персонала.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга