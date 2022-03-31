Областной дорожный комитет анонсировал укладку асфальта с запахом ягод

Областной комитет по дорожному хозяйству собрался класть разноцветный ароматизированный асфальт, о чем известил 31 марта в своем Telegram-канале. Идею объяснили тем, "что запах битума не всем людям по душе" и некоторые будто бы требовали от чиновников быстрее укладывать дорожное покрытие.

"В этом году хотим попробовать смесь с ароматизатором уложить. Пахнуть будет ягодами. Позовём понюхать", — откликнулись в комитете.

Также дорожники продемонстрировали процесс укладки частично красно-синего путепровода во Всеволожске. "Цвет — за счёт пигментов и прозрачного вяжущего компонента из смеси смол, масел, полимеров, активных веществ", — уточнили они.

Фото: Telegram-канал «Дороги ЛО»