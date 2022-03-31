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Новости 21:02

На следующей неделе Disney полностью приостановит прокат в России

фото ЗакС политика На следующей неделе Disney полностью приостановит прокат в России

Кинокомпания Disney заявила о полной приостановке проката своих лент в России с 7 апреля, сообщил в четверг "Бюллетень кинопрокатчика". Запрет коснется как зарубежных фильмов, так и снятых на территории России.

В первую категорию входит, например, детектив "Смерть на Ниле", заработавший с момента старта в кинотеатрах 641 миллион рублей. Ко вторым относится отечественный "Мистер Нокаут", собравший с конца февраля 265 миллионов рублей.

В начале марта Disney прекратила выпуск новых кинолент в России, но оставила в прокате вышедшие ранее. При этом в компании акцентировали внимание на том, что российские сотрудники сохранили свои рабочие места.

Фото: pixabay


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