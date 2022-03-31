С окон и стен детсада в Петербурге сняли Z-символику после обращения родителей

Житель Петербурга Александр Соломко рассказал ЗАКС.Ру, как просил от руководства детского сада, в который ходит его ребенок, убрать оформление на политическую тему.

Плакатами с буквами Z, которой действующая на Украине российская армия маркирует свою технику, детсад в Выборгском районе города украсили в середине марта, рассказал Соломко. В учреждении также расклеили распечатанные на бумаге флаги ДНР и ЛНР. Символика появилась, как на окнах, так и внутри здания.

- На каждой двери внутри и снаружи были Z с подписью "своих не бросаем", - уточнил Соломко.

Вместе со своей супругой он подготовил письменное заявление на имя заведующей. Родители написали, что их ребенок "не будет принимать участие в мероприятиях, направленных на поддержку действий вооруженных сил Российской Федерации в рамках специальной военной операции на территории суверенного государства Украина". Соломко признался ЗАКС.Ру, что опасался проведения в детсаду мероприятий с участием детей, например, фотосъемок с милитаристской символикой.

В своем заявлении родители отметили, что по закону об образовании педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, а также принуждения обучающихся к принятию политических или иных убеждений либо отказу от них.

Детский сад в своих социальных сетях наличие плакатов объяснял участием в акции "Мы с вами". В одном из постов говорилось, что педагоги, помощники воспитателей и весь коллектив поддерживает и благодарит военных.

- Мы пришли на прием к заведующей уже с заявлением, поговорили без скандала, она все восприняла адекватно. По ее словам, она сама и большинство коллектива политические акции среди детей не поддерживают, а был приказ "сверху". Показать этот приказ она отказалась, - рассказал Соломко.

По его словам, разговор состоялся во вторник, 29 марта, в среду они в садик не ходили, а рано утром в четверг обнаружили, что никакой символики в учреждении не осталось.

Отметим, акции поддержки "специальной военной операции" под девизом "Своих не бросаем" состоялись во многих бюджетных учреждениях России, как очно, так и в социальных сетях.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков