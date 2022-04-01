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Новости 11:09

Спецслужбы выехали в одну из школ Невского района после сообщения о якобы обнаруженной гранате

фото ЗакС политика Спецслужбы выехали в одну из школ Невского района после сообщения о якобы обнаруженной гранате

Сотрудники специальных служб и представители правоохранительных органов выехали к одной из школ Невского района Петербурга, охранник которой сообщил о подозрительном предмете, похожем на гранату, который якобы лежит на территории учебного заведения, пишет 78.ru.

О эвакуации школы не сообщается.

Следует напомнить, что всю прошлую неделю вплоть до 31 марта в различные городские инстанции систематически поступали сообщения о "минировании". Приезжавшие на места специалисты никаких подозрительных предметов не обнаруживали.

К слову, только за вчера, 31 марта, свыше 6 тысяч петербуржцев были эвакуированы после "взрывоопасных" посланий. Школы также получали подобные письма.


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