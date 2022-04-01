Мурашко: Полторы тысячи пациентов с ковидом находятся в реанимации

Заболеваемость коронавирусом выросла в нескольких российских регионах, заявил 1 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече со студентами. По словам министра, в целом по стране насчитывается более 300 тысяч пациентов с ковидом.

"Сегодня более 300 тысяч пациентов [с COVID-19] по-прежнему получают терапию, и почти 1,5 тысяч человек находятся в реанимации", — цитирует ТАСС слова министра.

Также Мурашко напомнил слушателям о необходимости ревакцинироваться от коронавируса. "Профилактика заболеваемости, профилактика тяжелых осложнений — это по-прежнему остается нашей с вами первостепенной задачей", — заявил он.

Согласно данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в стране выявлено 19 164 случая заболевания коронавирусом, излечились 45 998 человек. Госпитализация потребовалась 3 754 пациентам, скончались 342 человека.

В Петербурге за сутки выявлено 958 случаев заболевания, что ставит его на второе место после Москвы (в столице зафиксировали 1 038 новых заболевших). Количество выздоровевших в городе увеличилось на 5 204 человека, госпитализированных — 154 человека. От последствий ковида за сутки скончались 19 горожан.