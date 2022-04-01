"Царьград" сообщил о получении 1 млрд рублей от Google за блокировку YouTube-канала

Телевизионный канал "Царьград" известил о получении 1 млрд рублей от компании Google, заблокировавшей его YouTube-аккаунт.

"14 марта приставы арестовали денежные средства на счетах ООО "Гугл". А 31 марта в пользу "Царьграда" с означенных счетов был списан 1 миллиард рублей. И это только начало, поскольку решение суда так и не исполнено", - следует из заявления основания телеканала Константина Малофеева.

Какой суд вынес решение в пользу "Царьграда", не конкретизируется, равно как нет и никаких официальных заявлений Google на сей счёт.

Обозначенную сумму Малофеев обещает направить на поддержку "спецоперации" РФ на Украине.