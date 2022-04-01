Штрафы за безбилетный проезд увеличат позже, заявил глава комтранса

В Петербурге с началом транспортной реформы ожидалось пятикратное увеличение штрафов за безбилетный проезд, однако пока что размер взыскания остается прежним, заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. В день начала реформы, 1 апреля, величина штрафа по-прежнему составляет 500 рублей.

"У нас размер штрафа будет 2,5 тысячи рублей. Это чуть больше, чем стоимость месячного проездного документа", — приводит слова Полякова "Интерфакс". По словам главы комтранса, сейчас проект увеличения суммы штрафа находится на рассмотрении Заксобрания.

С началом первого этапа реформы в Петербурге заменены "чуть более 10 коммерческих маршрутов с полным сохранением трассы" на социальные, добавил Поляков. У них сохраняются прежние номера, но теперь пассажиры смогут пользоваться льготами.

Также с сегодняшнего дня в городе заработал тариф "60 минут", по которому пользователи "Подорожника" смогут делать пересадки в наземном транспорте по сниженной стоимости. Первая поездка в течение часа обойдется пассажиру в 40 рублей, вторая будет стоить 10 рублей, а последующие будут бесплатными. Стоит отметить, что тариф работает исключительно на социальных маршрутах.