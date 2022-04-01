В петербургском Роспотребнадзоре призвали горожан не забывать о масочном режиме

Петербургское управление Роспотребнадзора обратилось к жителям Северной столицы и попросило их не забывать о том, что в городе по-прежнему действует масочный режим. Специалисты напомнили, что пандемия COVID-19 не закончилась.

"Количество заболевших ежедневно снижается, но заболеваемость все ещё остается на высоком уровне — в 3,6 раза выше статистики за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021 год", — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора.

Горожан предупредили, что если пренебрегать ношением масок в общественных местах и отказываться от вакцинации, вирус будет передаваться от одного носителя к другому бессчетное количество раз. Именно поэтому следует использовать только специальные медицинские СИЗ.